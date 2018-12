McCartney haalt Ringo en Ronnie podium op

Paul (76) en Ringo (78) delen tegenwoordig nog slechts zelden het podium. Ringo kroop in de O2 Arena achter de drums om Paul bij te staan tijdens het spelen van zijn klassieker Get Back. Om het feest compleet te maken speelde ook Ronnie Wood (71) het nummer mee.

Ringo had zich uitstekend vermaakt, zo blijkt uit zijn reactie na afloop van het concert. „Het was een geweldige avond”, twitterde hij. Paul McCartney is momenteel bezig met zijn Freshen Up-wereldtournee.