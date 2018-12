Robbie Williams het nieuwe gezicht van Weight Watchers

„WW is het eerste programma dat echt bij mijn levensstijl past. Na mijn rugletsel vorig jaar heb ik mij niet meer aan mijn gezonde regime gehouden. Ik heb het gevoel dat ik mijn familie en mijzelf in de steek heb gelaten. Maar ik kan ook niet steeds maar weer hetzelfde proberen en hopen dat het nu wel anders gaat”, laat Williams in een verklaring weten.

„Ik vertrouw op de ervaring die WW heeft met gedragswetenschap en ben er trots op de nieuwe ambassadeur te zijn. Hopelijk hebben andere mensen baat bij mijn ervaring”, concludeert de zanger.

Op Twitter laat Robbie weten voor zijn familie, vrienden en fans fit te willen worden. „WW gaat me helpen met deze ’wellness-reis’. Als ambassadeur van WW sluit ik me aan bij miljoenen mensen over de hele wereld die werken aan een gezonde levensstijl. Waarvoor word jij gezond?”