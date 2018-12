The Passion krijgt concertversie in Ahoy

„Hoe het paasverhaal subtiel door het concert wordt verwerkt is erg indrukwekkend”, vindt Eric van Tijn, al jaren muzikaal leider van The Passion. „De muziek is ditmaal leidend. Door herkenbare nummers – zoals Zeg me dat het niet zo is, Wit licht of Wat is dan mijn hart – te kiezen, gaat het verhaal echt leven. Dat voel je straks letterlijk en figuurlijk in je buik. Dit kan ook niet anders, de artiesten en muzikanten waar wij mee mogen werken zijn de beste van Nederland.”

The Passion In Concert wordt ’een muzikale belevenis zoals we die in Nederland nog niet kennen’, voorspelt producent Jacco Doornbos. „Uit ervaring weten we welke artiesten bij het publiek favoriet zijn en welke nummers het meest geliefd. Deze favorieten brengen we samen tijdens The Passion In Concert. In een combinatie van muzikale hoogtepunten, hits en kippenvelmomenten. Wij kunnen niet wachten om dit aan Nederland te laten horen.”

Koor

Hoewel The Passion in Ahoy anders is dan in een grote stad, komt één ding overeen: er wordt gezongen op verschillende plekken. In Ahoy zijn meerdere podia en met special effects wordt de muziek en het verhaal dichtbij het publiek gebracht.

Kaarten voor het evenement zijn vanaf maandagmiddag te koop. Zangtalent kan ook meedoen aan het concert rondom het paasverhaal, er wordt een koor van driehonderd zangers samengesteld.