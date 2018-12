Werken is grootste kerstwens Karin Bloemen

„Een vrije avond is ook leuk, maar ik vind het echt het allerleukste om met kerst te werken.” Karin maakte in het verleden meerdere kerstshows en genoot van de „speciale sfeer” in de zaal. „Ik deed altijd op het einde I’m Dreaming Of A White Christmas en dan stonden er mensen echt hand in hand te huilen omdat ze voelden: dit is het kerstgevoel. Daar gaat het ook om met kerst: samen delen, samen voelen – het lief en het leed – en zorgen dat je gewoon niet alleen bent.”

Dat wil Karin de bezoekers van Holland zingt kerst ook meegeven. „Het is een feest, samen zingen, samen het kerstgevoel delen en zorgen dat het een superavond wordt met z’n allen.” Voor haarzelf voorspelt Karin „een topavond.” „Ik heb vijf verschillende jurken mee en hele mooie sieraden. Ik zing een duet met Jamai, Christmas Without You, en ik zing Stille nacht, heilige nacht in het Nederlands en Engels met Anita Meyer. Ik doe een Nederlandstalige kerstmedley want ik vind dat we in onze eigen taal de kerst moeten bezingen en dan kan iedereen lekker meezingen. En ik zing een solo, dat vergeet ik helemaal.”

Pislach

Voor Karins duetpartner Jamai was Holland zingt kerst „een must.” „Ik ben een enorme kerstfan, dus ik moest hier echt bij zijn. Ik ken alle kerstliedjes en mijn huis is vanaf september al versierd. Ik vind kerst echt heel leuk.” Jamai, Karin en de andere artiesten kwamen er volgens de zanger al snel achter dat er onwijs veel kerstliedjes zijn. „We kamen erachter dat er nog heel veel kerstliedjes zijn die nog niet gedaan zijn. Dus kan je nagaan hoeveel kerstsongs er zijn en hoeveel er in ons collectief geheugen zit eigenlijk, want we kennen ze allemaal.”

Hoewel Karin het fijn vindt om met kerst te werken, wil ze toch ook elk jaar met haar geliefden rond de boom zitten. „Je werkt nooit alle kerstdagen. 24 december is een beetje onze dag. Dan gaan we gewoon normaal, lekker eten en vooral spelletjes doen. Dan maken we elkaar helemaal in, dat is echt superleuk. Onze opdracht is met kerst: krijg de pislach minstens twee keer op één avond. Veel lachen, veel spelletjes spelen en het belangrijkste is dat je met elkaar bent.”

Als het aan de zangeres ligt, wordt Holland zingt kerst een nieuwe Nederlandse kersttraditie. „Dat vinden mensen het allerfijnst, dat ze mee kunnen doen, dat ze mee kunnen zingen. Holland zingt Hazes heeft al bewezen dat het een waanzinnig goed concept is en dat je echt het gevoel hebt dat je erbij hoort. Iedereen is overal welkom; sommige mensen doen het graag in de kerk, sommige doen het graag in het theater en wij doen het graag in Ahoy.”