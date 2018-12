Ladies of Soul en Shirma Rouse brengen groots eerbetoon aan Aretha Franklin

„Aretha Franklin is voor mij echt een klasse apart. Ze heeft met haar ongekende stem en nummers niet alleen heel veel mensen geraakt, maar was ook voor grootheden als Whitney Houston en Alicia Keys de reden dat zij begonnen met zingen”, laat Shirma Rouse weten.

„Na haar overlijden ben ik naar Amerika gevlogen om haar de laatste eer te bewijzen. Ik heb contact gehad met haar familie en zelfs van hen, als dank voor mijn komst, een roos ontvangen die op de kist heeft gelegen. Wat een eer! En ik blijf haar eren. Haar nummers zijn te mooi, die moeten gezongen blijven worden.”

Rouse heeft een aantal akoestische tributes gegeven in verschillende steden in Nederland en brengt de show nu naar het buitenland. In februari eert zij Aretha Franklin in het groot met de Ladies of Soul in de Ziggo Dome.

