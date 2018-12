’Ik besta, want ik word genoemd door Weijers’

Ook de minister-president had gehoord van Weijers’ waarschuwing. De cabaretier vertelde het ANP dat hij Rutte op oudejaarsavond flink op de korrel neemt vanwege het gedraai rondom het afschaffen van de dividendbelasting. „Toen moest ik denken aan Wim Kan”, reageerde Rutte. Hij refereerde aan Kans ’prachtige conference’ uit 1973. „Daarin zegt hij op een gegeven moment: ’ben ik er nog één vergeten, want ze zitten natuurlijk allemaal thuis te kijken. Zou toch leuk zijn als je die ook nog even noemt.’ Waaruit je kunt afleiden: het is nog erger als je niet genoemd wordt, dan als je wel genoemd wordt.”

„Mijn gevoel zal zijn: ik besta, want ik word genoemd door Guido Weijers”, omschreef de premier zijn gedachten. „We gaan het verder wel zien. Ik ben die avond met vrienden op pad, dus ik zal het in de herhaling moeten kijken.”

Kijkcijfers

Waarvan Rutte graag ook een herhaling wil zien is het Correspondents Dinner, dat in 2016 voor het eerst en vooralsnog voor het laatst in ons land werd gehouden. „Als het aan mij ligt morgen”, antwoordde Rutte op de vraag van Giel Beelen of er nog een editie komt. „Ik vond het superleuk om te doen, ik zou het heel leuk vinden om weer te doen.”

Volgens de premier ontstond er binnen de publieke omroep ’intern een hele discussie’ na het eerste galadiner, waarbij Rutte in een komische toespraak de pers en politiek op de hak nam. „Moet je één politicus zo’n platform geven?”, omschreef Rutte het rumoer. „Toen hebben alles bij elkaar met herhaling meer dan drie miljoen mensen gekeken. Dan denk je: nou, toch mooi als je wat kijkcijfers hebt. Dat is altijd zo’n gedoe bij de publieke omroep.”

Twan Huys zou bij zijn overstap naar RTL overwogen hebben vanuit zijn nieuwe werkgever het initiatief te nemen, zei de premier. „Maar ik heb niks meer gehoord. Maar misschien zijn er wel dingen aan de gang hoor, dat ik het niet weet.”