Davina Michelle neemt kersttram over

Davina mocht bovendien op de stoel van de trammachinist plaatsnemen en trakteerde alle aanwezigen op een akoestische versie van haar kersthits Imagine en Hallelujah. Maar natuurlijk zond ze ook samen met de tramreizigers haar hit Duurt te lang.

„Het is heel gaaf om op deze manier tramreizigers van de Sky Radio kersttram in kerstsfeer te brengen. En dan ook nog met mijn eigen versie van Imagine, het liedje waar ik eind november The Christmas Station mee mocht openen. Wat een geweldige ervaring”, laat Davina weten.

De hele kerstperiode rijdt er zowel in Amsterdam als in Rotterdam een speciale Sky Radio kersttram die reizigers geheel in stijl naar plaats van bestemming brengt. De twee kersttrams zijn voorzien van een gigantische kerstmuts van 2,5 bij 2 meter, 6300 kerstlampjes en non-stop kersthits van The Christmas Station om reizigers in kerststemming te brengen.