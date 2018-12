Dit is Jamie Olivers kerstdiner-drama

Jamie Oliver mag dan bekend staan als échte keukenprins, maar dat betekent niet dat ook hij soms flink blundert. In gesprek met Notebook geeft de kok toe dat hij zijn familie wel een eens kerstdiner heeft voorgeschoteld zonder feestelijk gebraad.

„Als je aan het koken bent, ben je met zoveel dingen bezig. Als er dan iets leuks in de andere kamer gebeurt, wil je daar bij zijn. Met kerst gebruik ik een houtoven. Als je dan even niet goed oplet, verpruts je alles”, legt Jamie uit. „Ik had een kip in de oven gelegd en vergat hem daarna omdat ik met de kinderen bezig was. Vervolgens gooide iemand er houtblokken op en de kip was binnen no time verkoold.”