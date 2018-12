Robert De Niro zette Bradley Cooper aan tot regie

Cooper ontmoette De Niro in een hotel om hem te vragen voor de regie van de film Limitless, waarvoor Cooper de casting zou verzorgen. Door zijn jeugdidool De Niro kwam Bradley op de regisseursstoel terecht, zegt hij tegen The Hollywood Reporter.

De nieuwbakken regisseur zegt verder dat de overstap naar regie een ’natuurlijke stap was’, maar eerder kwam dan hij zelf had verwacht. „Ik had het idee voor A Star is Born aan Clint Eastwood (met wie hij American Sniper maakte) voorgelegd met de bedoeling dat hij het zou regisseren, maar hij weigerde. Nadat ik vervolgens De Niro had gesproken heb ik het idee om zelf de film te regisseren bij de filmmaatschappij neergelegd. Zij vonden dat een goed idee.”

A Star is Born is een remake van de gelijknamige filmklassieker uit de jaren dertig. Cooper speelt een rockster die worstelt met zijn verleden en verliefd wordt op Ally, een serveerster met een gouden stem, gespeeld door Lady Gaga. Niet alleen de film, maar ook de bijbehorende titelsong van A Star is Born, gezongen door Cooper en Lady Gaga, werd een hit.