Kate Hudson legt focus op zichzelf

„Na drie baby’s wil ik echt weer in vorm komen. Ik wil weer sterk zijn en me richten op mijn eigen gezondheid. Het is wel moeilijk met kinderen, want iedereen is belangrijker dan jij zelf bent. Ik moet dus echt de tijd vinden om me op mijzelf te focussen”, vertelt Hudson aan People.

Kate heeft zich dan ook als ambassadeur aangesloten bij Weight Watchers om meer te leren over voeding en fitness. „Ik denk niet dat het zozeer gaat om dingen te veranderen, maar wel om meer te leren over de dingen waar ik van houd. Dat maakt voor mij het verschil. Het gaat erom dat je leert begrijpen wat er nodig is voor je eigen welzijn. Dat je leert over fitnessen voeding, en hoe je in balans kunt blijven.”

De actrice heeft er veel zin om aan de slag te gaan met zichzelf. „Ik houd ervan om gedisciplineerd te werk te gaan. Ik vind het fijn dat ik atletisch en actief ben. Het is voor mij hét moment om mijn lichaam op een bepaalde manier uit te dagen.”

