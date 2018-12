Sophie ging blind richting eindstreep

Drie weken lang wisten de vriendinnen uit handen te blijven van het opsporingsteam. Door het verzamelen van geheime codes achterhaalden ze het extractiepunt van de vluchtlocatie, waar ze werden opgewacht door een rubberen speedboot, bemand door gewapende militairen. ,,Het was zo surrealistisch”, vertelt Sophie.

Om niet voorspelbaar te zijn, gooiden Sophie en Eileen de plannen om. Via het laatste gezin waar ze verbleven, trommelden ze vijf meiden op en gingen om verwarring te zaaien allen vermomd in zwarte kleding en met pet naar Edam. Wachtend achter het dijkje aan de voet van het Markermeer op hun ‘reddingsboot’, reden daar ineens de Hunters.

,,We renden met zijn allen het water in. De meiden die ons hielpen probeerden de Hunters zo veel mogelijk te hinderen. Net voor het einde zag ik dat de afstand tussen mij en Eileen groter werd. Ze bleef achteromkijken en worp zich uiteindelijk voor de Hunters. Ik zat in een hyperfocus en had alleen maar oog voor het einddoel. Terwijl de militairen mij de boot in probeerden te trekken, hingen de Hunters aan mijn benen. Toen ik na een worsteling op de grond van de boot viel, besefte ik nog helemaal niet dat ik had gewonnen. Ik dacht alleen: Waar is de rest?”

Maanden na de spectaculaire ontknoping van het Avrotros-programma die in juni plaatsvond, is Sophie nog vol van het spannendste avontuur uit haar leven. ,,Het was allemaal zo bizar. We hebben drie weken lang op adrenaline in een soort bubbel geleefd. Ik vond het eerlijk gezegd ook best lastig om mijn dagelijks leven weer op te pakken. Toen ik thuiskwam had ik even nergens zin in. Zelfs niet om niets te doen", geeft Sophie toe. ,,Ik dacht serieus: als ik ooit een burn-out krijg, is dit het. Ik had geen zin om te praten en ook niet om op mijn telefoon te kijken die ik drie weken niet bij me had gehad. Ik heb zelfs nog wekenlang gedroomd dat ik op de hielen werd gezeten.”

De kandidaten hebben na het programma nog een slotgesprek met een psycholoog gehad. ,,Het is vooraf niet te voorspellen wat het programma mentaal met je doet”, weet Sophie inmiddels. ,,Doordat Hunted op Eileen en mij enorm veel impact heeft gehad, heb ik veel geleerd. Ik ben best een emotioneel persoon en zoek vaak naar bevestiging. Door deze vlucht weet ik dat ik in stresssituaties rustig kan blijven en eigenlijk veel sterker ben dan ik dacht. Dat is echt een heel mooi cadeau aan mezelf.”

Als Sophie de kans zou krijgen, zou ze zo weer meedoen aan een avontuurlijk programma. ,,Ik heb de trailer van De buit gezien, van de makers van Hunted (vanaf 7 januari te zien op NPO3, red.), waarbij er een overval wordt gepleegd en je als kandidaat op de vlucht moet met de buit. Voor volgend seizoen mogen ze me zo bellen, hoor. Door deze ervaring weet ik zeker dat ik het rechercheteam het heel moeilijk kan maken.”