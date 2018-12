Hieraan is Ozzy Osbourne verslaafd

„Ik kan gewoon niet stoppen als ik er eenmaal aan begin. Ik eet er meteen twee achter elkaar”, verklapt Ozzy aan de Sunday Mirror. Vanwege deze nieuwe eetgewoonte, is de rocker tegenwoordig ook een stuk vaker in de sportschool te vinden.

„Ik heb zoveel rotzooi in mijn lichaam: drugs, alcohol en al die andere zooi. Ik doe dus mijn best om fit te blijven en train elke dag”, zo legt hij uit. „Om eerlijk te zijn had ik allang dood moeten zijn. Mijn dokter zegt: ’Je hebt een goed hart en het gaat goed met je’. Ik voel me ook goed.”

Mogelijk heeft Ozzy zijn ijs-verslaving in het ziekenhuis ontwikkeld. In oktober moest hij onder het mes voor een infectie aan zijn hand en vond toen troost in het eten van ijsjes.

