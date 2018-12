Donny Roelvink showt ’perfect lichaam’ in docu

Begin oktober begon Donny aan zijn eigen challenge om in de ’shape of my life’ te komen, tevens de titel van zijn documentaire. „Het is nu best wel een tijd geleden dat ik keihard heb getraind en op mijn dieet heb gelet, dus wil ik dat weer doen”, vertelt Donny in de docu.

„Ik zat dus te denken, wat is dan een mooi target om te zetten? Dat heb je altijd met trainen, dan moet je een target voor jezelf zetten. Het is vandaag 1 oktober en over 2,5 maand precies ben ik 21, dan is het 17 december. (...) Het leek mij heel vet om dan straks, als ik 21 ben, te kunnen zeggen: ’ik ben nu echt in de shape of my life’. Dus echt in dé perfecte shape. Met de juiste discipline gaat mij dat lukken. Dat weet ik zeker.”

Inmiddels zijn die elf weken trainen voorbij en deelt Donny de docu met zijn fans. En eerlijk is eerlijk; het resultaat is verbluffend.