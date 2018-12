Noel Gallagher: door Liam word ik rijker

„Hij doet nu lekker zijn ding, wat technisch gezien mijn ding is. Hij treedt op in Londen, terwijl ik hier thuis voetbal kijk en de royalty-cheques in, omdat hij daar mijn nummers speelt”, zegt Noel. „Liam maakt mij rijker door Oasis-nummers te spelen”, meent de Britse zanger.

Uiteraard werd in het interview ook voorzichtig gevist naar een eventuele reünie met tournee van de twee broers, maar dat ziet Noel niet zitten.„Echt niet! Al zou ik nog maar vijftig pond op zak hebben, ik doe het niet. Dan word ik nog liever straatmuzikant.”