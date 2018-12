Thomas Acda: liever legale xtc dan dood kind

„Het klinkt wel aanlokkelijk”, stelde Acda. „Ik wil niet dat mijn kinderen drugs gebruiken. Maar als ze de neiging hebben of daartoe verleid worden, wil ik wel dat het getest kan worden. Dat ze geen smerige troep innemen. Dat noem ik een stap naar de juiste regulering zodat we niet onze kinderen dood op hoeven te halen van een of ander feest.”

Daarnaast pleit hij in elk geval voor een ’dumpplek’ voor drugsmakers. „Dat ze hun restproducten op maandagochtend bij de stoeprand kunnen zetten. En dat het niet in een bos hoeft zodat de grond veertig jaar verzuurt. Je hebt toch ook plekken waar je je vondeling neer kan leggen zonder dat het gezien wordt.”

Zelf heeft de cabaretier overigens nooit xtc gebruikt. „Ik ben altijd erg bang de controle te verliezen”, bekende hij. „Ik hou er heel erg van te weten wat ik doe. Ik drink wel, maar ik word nooit lam. Daar hou ik echt niet van.” Acda toert op dit moment door Nederland met zijn solovoorstelling Motel.