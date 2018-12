Freek Vonk stevent af op record

Het was Najib Amhali die dat in 2009 lukte en nu is het dus de beurt aan Freek. Het gaat om de show In Het Hol van De Leeuw waarvan nu al negen optredens gepland staan op 27, 28, 29 en 30 december. Maar liefst zeven daarvan zijn al uitverkocht.

In de show vertelt Freek over alle avonturen die hij dit jaar meemaakte tijdens zijn reizen over de hele wereld. Ook zal hij vragen uit het publiek beantwoorden.