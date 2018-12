Breaking Bad-acteur wilde seks met 13-jarige

Westmoreland (48) had via een datingapp contact gelegd met iemand, waarvan hij dacht dat het om een 13-jarig jongetje ging, zo meldt CNN. Vervolgens zou hij expliciete foto’s van zichzelf verstuurd hebben en maakte hij een afspraak met ’de jongen’ om seks te hebben. Toen hij arriveerde op de afgesproken plek, werd hij gearresteerd.

Disney Channel laat weten: „Gezien de aard van de aanklacht en onze verantwoordelijk voor het welzijn van minderjarigen, hebben we hem uit de serie Andi Mack gezet en zal hij niet terugkeren.”

Westmoreland was in 38 afleveringen van Andi Mack te zien. Ook speelde hij rollen in Breaking Bad, NCIS en Better Call Saul.