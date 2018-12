Linda de Mol deelt haar gouden sekstip

Of Linda deze tactiek zelf wel eens toepast, wil ze niet zeggen, maar succesvol is hij volgens haar wel. „Het zullen waarschijnlijk dingen zijn waarvan je denkt: is het zo simpel om jou heel gelukkig te maken? En die je zelf misschien ook weer eens ouderwets spannend vindt.”

In de column van de nieuwe LINDA., die geheel in het teken staat van seks, vertelt Linda ook openhartig over haar relatie met Jeroen Rietbergen, met wie ze al elf jaar samen is. „Bij ons komt ’het’ er soms gewoon niet van, omdat hij net zo druk is als ik en onze tijden niet bepaald synchroon lopen. (...) Het feit dat ik af en toe herniaklachten heb en dan eerst druk in de weer moet met allemaal kussens werkt ook niet lustbevorderend, vrees ik.”