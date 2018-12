Prins Joachim achter de camera voor docuserie

„Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in ontwikkelingen in Denemarken”, zegt de prins over het idee achter de documentaire. In de zesdelige serie gaat Joachim daarom op zoek naar hoe het Denemarken van vandaag de dag tot stand is gekomen. „Ik vind dat opwindend en ik denk dat veel mensen dat ook vinden.”

Joachim heeft er in ieder geval zin in. „Tijdens dit project werk ik samen met professionele televisiemensen. Het is een hele nieuwe wereld voor mij en het is heel spannend.”

De Deense prins maakt de serie in samenwerking met Nordisk Film Production. De documentaire komt in het najaar van 2019 uit.