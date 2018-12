Tom Holkenborg schrijft single voor Dua Lipa

Alita: Battle Angel is de nieuwe film van producent James Cameron (Avatar, Titanic) en regisseur Robert Rodriguez (Sin City). De actiefilm speelt een aantal eeuwen in de toekomst. De achtergelaten cyborg Alita wordt gevonden op de vuilnisbelt van Iron City door de barmhartige cyber-arts Ido (Christoph Waltz). Zij heeft geen herinnering meer aan wie zij is en moet proberen een nieuw leven op de rails te krijgen.

De soundtrack van de film is ook gecomponeerd door Holkenborg, die de afgelopen jaren muziek maakte voor talloze blockbusters. Alita: Battle Angel draait vanaf 14 februari in de Nederlandse bioscopen.