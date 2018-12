René Froger meest irritante reclame-BN'er

Ⓒ Eyelove

René Froger heeft de Loden Leeuw ’gewonnen’ als meest irritante BN’er in een reclamespot op tv. Froger prijst zingend brillen aan voor Eyelove. De radiospot ’Ik ga naar Eyelove’, kreeg zaterdag ook al de Loden Radioleeuw. Met de woorden „de enige prijs die nog ontbrak” nam Froger maandag het beeldje in ontvangst in een winkel waar de brillen worden verkocht. De zanger was betrokken bij het script van het spotje en bedacht het melodietje.