Sophie Hilbrand en Waldemar Torenstra verloofd

„Ik ken echt veel mensen die dit aan de hand hebben hoor. Het is wel heel leuk, maar ik weet niet wanneer ik dat de afgelopen tijd dan per se had moeten doen en dat ik me er dan ook nog heel leuk relaxed op had moeten voorbereiden”, zo vertelt Sophie aan Frank van der Lende op 3FM. „Het gaat heus wel gebeuren.”

Opmerkelijk is dat Sophie vorig jaar op 5 oktober, op haar 42e verjaardag, al gevraagd is en dat tot nu toe dus wist stil te houden.

Sophie en Waldemar zijn al dertien jaar samen. Ook hebben ze twee kinderen, Ravi en Robin.