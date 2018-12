Advocaat Steven Avery kondigt nieuwe stappen aan

Zellner meldt dat ze Dr. Richard Selden in de arm heeft genomen, een DNA-expert, die zal bewijzen dat de botten van Teresa Halbach, de vrouw waarvan Avery verdacht wordt haar vermoord te hebben, op het terrein van haar cliënt zijn neergelegd.

Daarnaast zal ze op donderdag 20 december een document van 22.000 pagina’s indienen bij de rechtbank waarin ze al haar bewijs overhandigt en daarmee wil bewijzen dat Avery moet worden vrijgelaten.

Avery, de hoofdpersoon in de Netflix-hit Making A Murderer, zit levenslang in de gevangenis nadat hij veroordeeld werd voor de moord op Halbach. Volgens Zellner is niet haar cliënt de moordenaar van de fotografe, maar Bobby Dassey, wiens broer Brendan ook in de gevangenis zit voor dezelfde moord.