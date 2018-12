Moeder Meghan Markle viert kerst alleen

Dat meldt Peope. Meghan en Harry zullen samen met William, Catherine en andere leden van de koninklijke familie kerst vieren met koningin Elizabeth op Sandringham in Norfolk. Het is ongebruikelijk dat daar gasten bij zijn die niet tot de royals behoren. De aanwezigheid van Meghan vorig jaar, ze was toen nog niet getrouwd met Harry, was een uitzondering.

Met wie Doria Ragland dan wel kerst viert, is niet bekend. Thomas Markle, de vader van Meghan, deed maandag nog een verwoede poging om weer in contact te komen met Meghan. „Ik hou erg veel van je, je bent mijn dochter. Ik zou graag weer iets van je willen horen. Wat voor verschillende meningen of problemen we ook hebben, daar komen we wel uit. We zijn familie. Neem alsjeblieft contact met me op”, zo smeekte Thomas haar in Good Morning Britain.