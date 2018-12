Eastwood op zijn 88e opnieuw... VADER!

Nog een paar jaar en dan is Clint Eastwood negentig. Rijkelijk laat om vader te worden, maar toch geschiedde het schier onmogelijke. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het klinkt als een script van een Hollywoodfilm, maar het blijkt toch echt realiteit. Dertig jaar lang deed LAURIE MURRAY verwoede pogingen om erachter te komen wie haar biologische vader was. Uiteindelijk bleek de waarheid voor haar even schokkend als verrassend: niemand minder dan de notoire rokkenjager CLINT EASTWOOD (88) bleek de man te zijn die haar 65 jaar geleden had verwekt.