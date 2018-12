’Woody Allen had relatie met 16-jarige’

Volgens Babi Christina Engelhardt gaf zij in 1976 als tiener haar nummer aan Allen, die toen 41 jaar was. Niet veel later nodigde de regisseur haar uit in zijn penthouse en brachten ze daar de nacht door. In de staat New York, waar de relatie ontstond, was Engelhardt op dat moment wettelijk gezien minderjarig. Dat veranderde overigens toen ze enkele maanden later zeventien werd.

De vrouw zegt acht jaar lang te hebben gedatet met Allen, die in 1980 iets met Mia Farrow kreeg. Volgens Engelhardt stelde de regisseur zijn nieuwe liefde zelfs aan haar voor. Daar zou ze eerst gekwetst over zijn geweest, maar ze kon geen afscheid nemen van Allen en zou uiteindelijk zelfs met de filmmaker en Farrow het bed hebben gedeeld. Een paar jaar later besloot ze toch met Allen te breken.

De relatie van Farrow en Allen liep in 1992 ten einde, toen zij naaktfoto’s vond die hij van haar dochter had gemaakt. Uiteindelijk trouwde de regisseur met deze Soon-Yi. Zijn geadopteerde dochter met Farrow, Dylan, beschuldigt hem ervan haar te seksueel te hebben misbruikt toen ze zeven jaar was.