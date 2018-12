Kleinzoon wilde Julie Andrews in Aquaman

Wan wist al vroeg in het proces dat hij een vrouw wilde voor de rol, vertelt hij aan BuzzE. „De Karathen, zoals dat personage heet, is onze versie van de Kraken; zo’n enorm monster met gigantische tentakels. Het is het machtigste wezen uit die wereld, dus natuurlijk moest dat een vrouw worden.”

Daarbij voelde het beest voor de regisseur ’om een of andere reden’ erg Brits aan. „Zo werd het idee geboren om er zo’n deftige Britse damesstem voor te gebruiken. Dus ik keek naar ’dames’ als Dame Helen Mirren, Dame Judi Dench en Dame Julie Andrews.”

Het was dus Andrews kleinzoon die haar overhaalde. „Julie vertelde hem dat ze was gepolst voor de film, en hij is blijkbaar liefhebber van mijn werk”, aldus Wan, die eerder onder meer horrors Saw en Insidious en actiefilm Furious 7 maakte. „Hij heeft zijn oma overgehaald, en daar ben ik erg dankbaar voor want ik kan me de Karathen nu niet meer voorstellen zonder de stem van Julie.”