Khloé Kardashian haalt uit naar volger zus Kim

Chicago West werd begin van het jaar geboren met behulp van een draagmoeder, omdat Kim van haar artsen zelf niet meer zwanger mocht raken. Kim plaatste maandag een foto van zichzelf als kind op Instagram. Jongste zusje Kylie reageerde met „Omg, Chicago”, waarmee ze wilde zeggen dat de jonge versie van Kim haar aan haar nichtje deed denken. Een volger antwoordde met de bewering dat het meisje alleen op vader Kanye of de draagmoeder kon lijken.

Khloé zei daarop: „Probeer jezelf eens in te lezen voordat je zulke domme statements maakt schat. Je zielige reactie is gewoon lomp. Chicago is Kims biologische kind. Goddank was ze in staat een draagmoeder in te schakelen en zijn we gezegend met lieve prachtige Chi Chi.”

De vrouw reageerde verontschuldigend. „Het spijt me dat ik er iets over zei terwijl ik er niet zo veel van wist. Ze is sowieso prachtig.”