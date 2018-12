Politieman Making a Murderer klaagt Netflix aan

In de rechtbankpapieren stelt Colborn volgens Variety dat hij sinds de lancering van het programma eind 2016 ’op wereldwijde schaal is veracht en belachelijk is gemaakt’. Zijn advocaat laat in een verklaring weten: „Hij dient deze aanklacht in om orde op zaken te stellen en zijn goede naam te herstellen.”

Colborn verklaart in de documenten dat het programma de kijkers tot de conclusie laat komen dat er bewijs is geplant op de moordplek van Teresa Halbach, de vrouw waar het onderzoek om draait. Steven Avery en zijn neefje Brendan Dassey zitten vast in die zaak.

De rechercheur klaagt naast Netflix ook makers Laura Ricciardi en Moira Demos aan en het productiehuis achter Making A Murderer. De makers van het programma hebben altijd volgehouden met de serie slechts te willen bewijzen dat er erg veel fout is gegaan in het politie-onderzoek en de rechtszaak.

