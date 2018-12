Tommie Christiaan ambassadeur Nationaal Theaterweekend

In meer dan tachtig Nederlandse theaters zullen dat weekend veel voorstellingen worden vertoond waar slechts tien euro voor betaald hoeft te worden. Het tweetal gaat zich de komende weken inspannen om het evenement onder de aandacht te brengen. Ook zullen zij in het weekend in diverse theaters aanwezig zijn.

Meer dan tachtig theaters door heel Nederland doen dit jaar mee aan het Nationaal Theaterweekend. In het weekend van 25 tot en met 27 januari vindt dit evenement voor de vierde keer plaats. In de betreffende theaters zijn er het hele weekend voorstellingen te zien en worden er gratis activiteiten georganiseerd. Zo kunnen liefhebbers slapen in een theater of ontbijten in de artiestenfoyer en zijn er workshops, masterclasses, rondleidingen en afterparty’s.

Het weekend werd afgelopen jaar bezocht door 135.000 mensen.