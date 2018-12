Luistercijfers Radio 10, Radio 5 en Qmusic stijgen

Het zijn de eerste cijfers sinds de grote stoelendans in Hilversum dit najaar. Radio 10, waar onder meer Gerard Ekdom is gestart, staat op de derde plaats met een marktaandeel van 10,1 procent. Een jaar geleden had Radio 10 nog een percentage van 7,3 procent in handen.

Qmusic, waar Mattie Valk en Marieke Elsinga nu de ochtendshow doen en Domien Verschuuren in de middag zit, staat op de vierde plaats met een marktaandeel van 9,5 procent. Dit lag een jaar geleden nog op 8,2 procent. NPO Radio 5 steeg van 3,9 procent naar 4,9 procent. Op deze zender zijn onder meer Jeroen van Inkel, Hans Schiffers, Bert Haandrikman, Henkjan Smits en Tonko Dop goed beluisterd.

NPO Radio 2 nadert 538

Radio 5 scoort zelfs met kabel, DAB+ en internet hoger dan 100ProcentNL en Radio Veronica, die ook een FM-frequentie hebben. Veronica is een procent kwijtgeraakt en hangt nu op 3,3 procent marktaandeel. Ook het veelgeplaagde 3FM doet het nog steeds niet goed. Een jaar geleden had de zender nog een marktaandeel van 3,8 procent. Maar dit aandeel is sinds de leegloop van de zender verder gezakt naar 2,5 procent.

De marktleider is nog steeds Radio 538, al moest de zender wel bijna een procent inleveren. Het marktaandeel daalde het afgelopen jaar van 12,1 naar 11,4 procent. NPO Radio 2 doet het nog steeds erg goed en zit 538 met een aandeel van 11,2 procent op de hielen. De vraag is wat het vertrek van de immens populaire Edwin Evers voor de luistercijfers van 538 gaat doen.