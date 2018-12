Youp van ’t Hek: Oudejaarsconference is passé

„De tijd van Kan, die van saamhorig tegelijk kijken met z’n allen, is voorbij. In die zin heeft de oudejaarsconference haar langste tijd gehad”, stelt Van ’t Hek, die vorig jaar nog de oudejaarsconference verzorgde voor de NPO, maar daar niet veel waardering voor kreeg. „Ik ken nog maar weinig mensen die het lineair kijken.” De cabaretier overweegt in 2020 zijn tiende en laatste oudejaarsconference te maken. „Eerst maar eens kijken of ik dan nog leef, of BNNVARA er nog is en of de wereld dan nog bestaat”, voegt hij daar aan toe.

Overigens delen veel collega’s de mening van Van ’t Hek niet. „De oudejaarsavondconference is helemaal terug”, vindt Claudia de Breij, die de voorstelling in 2016 verzorgde. „Dat komt grotendeels op het conto van Herman Finkers en ik heb de fakkel overgepakt. Herman heeft de avond weer glans gegeven en Marc-Marie brengt ons - wat ik gehoord heb - weer iets nieuws. Iemand moet uitleggen hoe alles in elkaar steekt en de balans opmaken. Daarom is live ook zo lekker. Ik ben een slechte acteur en vind het live-gevoel, van het is nú echt, heel gaaf.”

Ook Dolf Jansen, die dit jaar voor de 28e keer een oudejaarsshow maakt, denkt niet dat het fenomeen ooit zal verdwijnen. „Ik hou niet van alle tradities, maar van deze wel”, stelt hij. „Er is altijd behoefte aan iemand die het voorbije jaar weet te grijpen. In de laatste drie weken waren de gele hesjes opeens onderdeel van de voorstelling. In de onvrede die daaronder zit, voel ik al een thematiek voor mijn oudejaars 2019 naderen.”