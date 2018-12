Digitaal kanaal van Paul Haenen is succes

Haenen gaat voor het kanaal wekelijks programma’s maken, zoals preken van zijn alter ego dominee Gremdaat of klassieke ’vensterbankgesprekken’ van Margreet Dolman vanuit het raam van het Betty Asfaltcomplex. Ook willen Haenen en Van Geest weer het programma Waar Gebeurd gaan maken, dat zij in de jaren zeventig voor de KRO maakten. Hierin sprak Haenen met mensen die onwaarschijnlijke dingen hadden meegemaakt. „Ik denk dat deze tijd van fake news schreeuwt om zo’n podium”, stelt hij.

Zijn twee alter ego’s zijn nog steeds mateloos populair; regelmatig worden preken van Gremdaat op YouTube meer dan honderdduizend keer bekeken. Maar Haenen en Van Geest houden hun materiaal liever in eigen hand dan het uit te besteden aan een extern bedrijf als YouTube.

Het is de bedoeling dat niet alleen Haenen zelf bijdragen gaat leveren aan het kanaal, maar ook alle grote en kleine artiesten die regelmatig het podium in het Betty Asfalt bespelen. Het gaat dan niet alleen om jong aanstormend talent, maar ook wellicht om populaire gevestigde namen als Theo Maassen of Daniël Arends. Bettyasfalt.tv is ontwikkeld in samenwerking met het bedrijf Tradecast in Zwolle.