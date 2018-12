Ook Dolf Jansen hoopt op tweede Correspondents’ Dinner

De eerste editie werd uitgezonden door de NTR. Huys is sindsdien overgestapt naar RTL, waar hij nu dagelijks Late Night presenteert. „Er liggen momenteel geen concrete plannen”, meldde Huys maandag. „Maar ik zou het nog steeds heel leuk vinden om er een vervolg aan te geven. Ik ga daar binnenkort eens werk van maken en contact zoeken met het team van de premier om te kijken wat de mogelijkheden zijn.”

Ook Rutte meldde maandag zeker oren te hebben naar een tweede editie.

Ronald Reagan

Het Correspondents’ Dinner is in de VS al tientallen jaren een traditie. Vaste politiek journalisten en belangrijke spelers in het Witte Huis hebben een informele avond waarop iedereen grappen over zichzelf kan maken. President Donald Trump liet de afgelopen twee jaar verstek gaan bij het evenement. Het was voor het eerst in meer dan dertig jaar dat een president er niet bij was; de laatste maal was in 1981, toen Ronald Reagan herstelde van een aanslag.

Bij de eerste Nederlandse editie werd onder meer een conference gehouden door Dolf Jansen. De tv-registratie trok meer dan 2,7 miljoen kijkers. Jansen toert momenteel door Nederland met zijn traditionele eindejaarsvoorstelling.