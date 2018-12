Ook Celinde Schoenmaker in Elton John-film

Schoenmaker vertolkt de rol van Renate Blauel, de vrouw met wie de excentrieke Britse zanger in de jaren tachtig vier jaar getrouwd was. Zij zingt ook in de film, al mag zij niet zeggen om welk nummer het gaat.

Elton John en Renate Blauel gingen in 1988 uit elkaar; na de scheiding verklaarde Elton John niet biseksueel maar gay te zijn. De opnames vonden eerder dit jaar plaats.

De film concentreert zich vooral op de jaren waarin Elton John nog Reginald Kenneth Dwight werd genoemd. Hij ging naar de beroemde Royal Academy of Music, waarna hij uitgroeide tot een hitmachine. De hoofdrol van Elton John wordt gespeeld door de Britse acteur Taron Egerton. Andere grote rollen worden gespeeld door Jamie Bell en Bryce Dallas Howard. De film moet in mei 2019 in de bioscopen te zien zijn.

X-Men-film

Rocketman wordt gemaakt door Dexter Fletcher, de regisseur die dit najaar de uiterst succesvolle Queen-film Bohemian Rhapsody afleverde. De producent is Matthew Vaughn, de man achter de Kingsman-successen, de sprookjesfilm Stardust en de X-Men-film First Class.

Schoenmaker speelde de afgelopen jaren hoofdrollen in grote Britse musicalproducties als The Phantom of the Opera, Les Misérables en Love Story. In Nederland was zij eerder te zien in onder meer Annie, Oliver! en Pinokkio. De komende weken speelt Schoenmaker in Nederland in The Christmas Show de rol van Assepoester.