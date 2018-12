Radiohead weer op 1 in Snob 2000

Liedjes die niet in de keuzelijst van de reguliere Top 2000 van NPO Radio 2 staan, komen in aanmerking voor de Snob 2000. Op nummer twee staat, ook voor het derde jaar op rij, Rebellion (Lies) van Arcade Fire. Grote stijger is de groep The Gathering uit Oss. Het lied Strange Machines steeg van 111 naar 7 en ook andere nummers van de band gingen omhoog. In de top 10 staan verder Porcupine Tree, dEUS, Nick Cave & The Bad Seeds, The War On Drugs, Arctic Monkeys, Slayer en The National.

De Snob 2000 is in 2012 opgezet door enkele mensen die vonden dat er te veel mooie songs ontbraken in de keuzelijst van de reguliere Top 2000. Liedjes die niet in die keuzelijst staan, komen in aanmerking voor de Snob 2000. Queen staat er dit jaar acht keer in, de Beatles zeven keer, de Rolling Stones zes keer en Bløf één keer.

NPO Radio 2 maakt woensdag de volledige Top 2000 bekend. De top 10 is al naar buiten gebracht. Bohemian Rhapsody staat weer op 1. De Top 2000 begint op eerste kerstdag.