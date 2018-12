’Geterroriseerd door De Mol-maffia’

Het programma, overgewaaid uit de VS, is hier aan de derde editie toe. Gordon was de eerste hoofdpersoon, gevolgd door Giel Beelen en nu dus De Mol. De voorpret begint traditioneel bij de uitnodiging: voor Gordon was er onder meer een cd met zijn grootste hits – waar niets op stond. Bezoekers van Beelens Roast kregen een do it yourself-blaastest. Voor de roastee van dit jaar een setje spijkers en een hamer. ’Wie denkt Johnny de Mol wel dat hij is? De zoon van God? Ok, dat is hij natuurlijk ook wel. Des te meer reden om hem aan het kruis te nagelen.’

In studio 22 in Hilversum, waar de opnames plaatsvonden, zat John Carel (J.C.) de Mol op het podium, met naast zich een stel bekenden om hem te fileren. Zoals Tatum Dagelet, een van zijn exen. Tooske Ragas, die een broer heeft met het Down-syndroom. Najib Amhali, die te gast was in Waar is de Mol? En, godzijdank, Peter Pannekoek, die bij alle vaderlandse Roasts is ingezet.

Onze nieuwe ’knuffelVlaming’ Jeroom Snelders (bekend van Dwdd en Praat Nederlands met me) presenteerde de avond als Roast Master. „Ik sta hier omdat de rest niet durfde te komen. Ik dacht ’hoezo?’ Toen las ik wie zijn vader was. Meneer de Mol, als u kijkt, ik ben Goedele Liekens.”

De roasters van Johnny de Mol: (onder v.l.n.r.): Peter Pannekoek, Tooske Ragas, Najib Amhali, Tatum Dageler. Bovenin: roast master Jeroom Snelders) die hier de plaats van dominee van Zwieten warm houdt), Danny Froger, Heleen van Royen en Patty Brard.

Grote onbekende was dominee Ruben van Zwieten, die Johnny en zijn Anouk in de echt verbond. Hij sneed het roerige liefdesleven van De Mol aan. Van Zwieten kijkt nu al uit naar het volgende huwelijk van De Mol, ’want zelfs hij is niet zo goedgelovig’.

Ook de herrezen fenix Patty Brard was uitgenodigd om een hartig woordje over de jonge De Mol te spreken, van wie zij vroeger de luiers verschoonde. „We weten allemaal dat je vader miljardair is, maar waarom lijk je nu al op een spaarvarken? Je reist alleen maar rond om niet in Nederland te zijn en naar die ***zender van je vader te hoeven kijken.”

Maar echt op stoom was meester-roaster Pannekoek. De ene rake grap na de andere kwam uit zijn mond rollen. Een bloemlezing: „Jouw familie is een criminele organisatie. Ze buiten mensen emotioneel uit op tv en niemand zegt er wat van, want ze hebben te veel macht. Er heerst hier in Hilversum omerta. We worden niet geterroriseerd door de Mocro-maffia, maar door De Mol-maffia. (...) Terwijl jij vluchtelingen redt van verdrinking, verzuipen andere mensen in de wurgcontracten van je vader.”

En dat maakt Johnny met zijn programma’s niet meer goed, volgens Pannekoek, die ook zegt dat hij zelf nu is uitgespeeld in de tv-wereld. „Mijn Utopia is een Nederland zonder de familie De Mol. Ja, in de grond, waar mollen horen.” Of de grappen de uitzending van vanavond allemaal hebben gehaald of achterblijven op de snijtafel, is afwachten.

Danny Froger werd door De Mol uitgeroepen tot verrassing van de avond, die werd afgesloten door de hoofdpersoon zelf. Vooropgesteld: het vergt natuurlijk moed en sportiviteit om op zo’n podium te gaan zitten. Maar keihard aangepakt zoals een Roast betaamt?

In het kader van We only roast the ones we love (de slogan van de show), werd de presentator de hemel ingeprezen voor zijn inzet voor onder andere vluchtelingen en mensen met een beperking, voor een mooiere wereld. Geheel terecht overigens. Met een sensationele laatste scène greep De Mol de kans te preken voor eigen parochie en meteen een (kerst)boodschap aan de kijkers mee te geven.