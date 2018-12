Lookalike David Schwimmer spoorloos verdwenen

Husseni moest zich dinsdagochtend melden, maar liet zich niet zien, zo weet de Evening Standard. Hij wordt ervan verdacht diefstal te hebben gepleegd in een restaurant in de Britse stad Blackpool.

Het opsporingsbevel leidde in oktober tot de nodige hilariteit; op camerabeelden was te zien dat de man als twee druppels water lijkt op Ross Geller, het karakter van David Schwimmer in Friends.

