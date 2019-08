André Hazes reageert op relatiegeruchten

Terwijl een glunderende Hazes in RTL Boulevard ronduit vertelt over zijn nieuwe single en aanstaande optredens, is hij een stuk minder spraakzaam als hij geconfronteerd wordt met de geruchten over hem en Monique. „Dat is eigenlijk iets wat ik liever niet wil bespreken”, reageert hij.

Op de vraag waarom, blijft hij vaag. „Gewoon uit respect. Uit respect voor Monique ook”, gaat hij verder. Als geopperd wordt dat het wellicht ook wat onhandig uitkomt met de aankomende concerten, is Hazes duidelijk. „Als er iets aan de hand zou zijn, komt het nooit goed uit.”

„Wij houden heel veel van elkaar en ze is een goed wijf. Iedereen heeft af en toe wat. De focus ligt volledig op onze zoon”, stamelt hij zonder verder duidelijkheid te geven.