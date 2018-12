Within Temptation succesvol in Duitsland

The Reckoning is de eerste single van het nieuwe album Resist dat op 1 februari wordt uitgebracht. Ter promotie van het nieuwe album toerde de band in de afgelopen maanden door Europa, waar inmiddels al meer dan 125.000 tickets verkocht werden.

Volgens de band is dit een unicum voor een Nederlandse formatie in het buitenland. Volgend jaar is Within Temptation te zien op diverse grote Europese festivals en volgt een uitgebreide tour in de Verenigde Staten en Canada.