Dennis van der Geest en Natasja Froger in Brugklas

De film is gebaseerd op de succesvolle NPO-serie en vertelt over Nola (Sterre van Woudenberg) van wie op school een video wordt verspreid waarop te zien is hoe ze gedumpt wordt. Door haar verdriet en jaloezie komt ze nog meer in de problemen: ze mag niet mee op kamp.

Dennis van der Geest, die eerder al acteerde in Mega Mindy en de Snoepbaron, is te zien als de vader van Boy. Natasja Froger was eerder als zichzelf te zien in Gooische Vrouwen. In Brugklas speelt zij de moeder van de populaire Fenna.

De populaire singer-songwriter Paul Sinha vertolkt de titelsong van Brugklas. De 23-jarige artiest brak door met zijn hit De Laatste. De trailer van de film die vanaf 7 februari in de bioscopen te zien is, is dinsdag gelanceerd.