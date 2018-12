Jurre Geluk presenteert Je zal het maar hebben

Jurre, die bekend is van Spuiten en Slikken, volgt in het 18e seizoen inspirerende en dappere jonge mensen met een zeldzame aandoening of ziekte.

Jurre: „Al van jongs af aan keek ik naar Je zal het maar hebben. Later stond dit programma heel hoog op mijn bucketlist om te mogen presenteren en ik had nooit durven hopen dat ik het ook daadwerkelijk mocht gaan maken. Dit seizoen volg ik waanzinnige jonge mensen. Maar wat een levenslust heb ik gevoeld bij deze mensen. Het was een eer om ze te mogen portretteren.”

Het nieuwe seizoen van Je zal het maar hebben begint dinsdag 8 januari om 21.00 uur op NPO3.