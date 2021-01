Boef wil AZ kopen: ’Pomp ik er een beetje money in, lijkt me lauw’

In gesprek met VICE zegt Boef, referend aan ’de jeugd van tegenwoordig’, dat „iedereen tegenwoordig het grote plaatje wil hebben, maar dat de route die je aflegt om zo ver te komen niet wordt gezien.” „En dat is waar heel veel jongeren de mist in gaan. Ze willen alles heel snel, en het liefst zonder te werken. Zonder gewicht te heffen, en dat is niet hoe het werkt, man.”

De rapper – die zich inmiddels miljonair mag noemen – heeft vandaag de dag nog steeds dezelfde doelen en visie als toen hij, naar eigen zeggen, nog geen geld had. „Voor mij draait het allemaal om financieel onafhankelijk te worden. (...) Je moet altijd zorgen dat je doelen hebt. Want als je geen doelen hebt, ga je ook niks doen. Dus ik zorg altijd dat mijn doelen ver vooruit blijven. Dus, bereik ik dat ene doel, staan er alweer drie nieuwe doelen klaar.

Bak koffie

Eén doel, op de langere termijn, is een voetbalclub, man. Het lijkt mij echt lauw om gewoon mijn eigen voetbalclub te hebben, dus. Weet ik veel welke club in Nederland. Als het kan AZ of zo. Ik koop gewoon AZ, pomp er een beetje money in, zet spelers aan ’t werk. Dat lijkt me lauw, man. Dat lijkt me echt lauw.”

Inmiddels is ook AZ op de hoogte van de ambities van Boef. „We weten dat hij een AZ-aanhanger is”, zegt een woordvoerder van de club – zij het met een knipoog. „Veel van onze jongens luisteren ook naar zijn muziek. Als hij te zijner tijd echt serieuze plannen heeft, is hij altijd welkom voor een bak koffie.”

Quote 500

De huidige trainer van AZ, Pascal Jansen, is de zoon van zangeres Sue Chaloner. Zij maakte ooit deel uit van het duo Spooky & Sue, dat in 1974 met hun grootste hit Swinging on a Star de tweede plaats bereikte in de Nederlandse hitparade. Ook hij reageert op de uitspraken van de rapper. „Rap is meer de muziek van mijn zoon, maar ik luister er wel naar. Ik weet niet welke ambities Boef heeft, maar ik heb begrepen dat hij uit de buurt komt.”

Boef benadrukte afgelopen zomer, in een interview met zakenblad Quote, dat hij vastbesloten is op een dag in de Quote 500 te komen: „Kijk, rijk worden kan je uit bepaalde situaties halen. Het haalt een bepaalde druk weg, maar het is niet de oplossing voor alles. Geld koopt geen emoties. (...) Ik denk dat ik een voorbeeld kan zijn voor arme jongeren in dit land. Voor die jongeren die altijd maar klagen dat dingen oneerlijk zijn, dat ze minder kansen hebben. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat als je je zinnen ergens op zet, het niet uitmaakt of je Arabisch, Chinees of Nederlands bent. Zolang je de juiste mindset hebt.”