Noel Clarke suïcidaal na beschuldigingen seksueel wangedrag

In een gesprek met de Mail on Sunday erkent Clarke toe dat hij soms ’aanrakerig’ is, maar dat hij nog nooit een vrouw heeft betast of geprobeerd te kussen die ’niet gekust wilde worden’. „Ik ben geen roofdier. Ik steek al sinds mijn vijftiende de straat over om te voorkomen dat een vrouw denkt dat ik haar achtervolg. Ik ben een gewone gast. Natuurlijk flirt ik. Heb ik ooit een brutale opmerking gemaakt? Honderd procent zeker. Maar niet op een manier die het nu rechtvaardigt dat mijn leven is verwoest.”

Nadat de beschuldigingen aan het licht waren gekomen, zag de acteur het leven niet meer zitten. „Er is geen arrestatie, geen aanklacht, geen proces, geen vonnis, maar ik ben gecriminaliseerd. Als we geen rechters en jury's meer nodig hebben, als we alleen sociale media en de omroepen nodig hebben, in wat voor wereld leven we dan?”, vraagt hij zich af.

De acteur had zelfs als het plan om een einde aan zijn leven te maken en wilde hiervoor een mes gebruiken dat hij ooit als souvenir had gekocht. „Ik wilde iets doen wat ik niet zou overleven. Ik probeerde een boek te pakken en toen viel het mes uit mijn zak. Mijn zoontje van één jaar oud zag het en vroeg me waarom ik een mes bij me had. Ik vertelde hem dat ik het nodig had om vuil onder mijn nagels te halen en hij geloofde me. Op de een of andere manier heeft dat gesprekje me wakker geschud. Tot dat moment was ik aan het wachten op het juiste moment om zelfmoord te plegen. Ik was klaar. Ik gaf nergens meer om. Mijn geest was vernietigd.”

Grensoverschrijdend gedrag

Vorig jaar kwam aan het licht dat tal van vrouwen door Clarke zouden zijn lastiggevallen. Clarke, vooral bekend van het drieluik Kidulthood, Adulthood en Brotherhood en Star Trek: Into Darkness, zou meerdere vrouwen hebben betast, gepest en geïntimideerd. Ook wordt de Brit ervan beschuldigd ongevraagd zijn geslachtsdeel te hebben laten zien en expliciete foto’s en video’s te hebben gestuurd. Kort na de onthullingen stapten nog meer vrouwen naar voren en werd de acteur wederom beschuldigd van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Direct na de aantijgingen stelde Clarke in een verklaring onschuldig te zijn. „In mijn 20-jarige carrière heb ik inclusiviteit en diversiteit centraal gesteld in mijn werk en er is nooit een klacht tegen mij ingediend. Als iemand die met mij heeft gewerkt zich ooit ongemakkelijk of niet gerespecteerd heeft gevoeld, dan bied ik daarvoor mijn oprechte excuses aan. Ik ontken met klem seksueel wangedrag of wangedrag en ben van plan mezelf te verdedigen tegen deze valse beschuldigingen.” Wel liet hij weten op zoek te gaan naar professionele hulp. „De berichtgeving heeft mij laten inzien dat een aantal van mijn acties mensen hebben geraakt op een manier die ik niet zo had bedoeld. Aan die individuen bied ik mijn excuses aan. Ik zal professionele hulp zoeken om mezelf ten goede te veranderen.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.