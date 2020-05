Radio 538-nieuwslezer met sabbatical vanwege gezondheid

„Ik kamp al 15 jaar met de ziekte sarcoïdose en besef mij dat ik nu nog redelijk fit ben, maar dat dit helaas niet voor altijd zo zal zijn. Het lopen gaat steeds lastiger en kost steeds meer moeite. Het was zwaar om deze knoop door te hakken en om voor mijzelf te kiezen. Na lang nadenken heb ik besloten dat ik nu nog waardevolle tijd door wil brengen met mijn dochter en vrouw”, legt Blok uit.

„Ik ben trots op wat we bereikt hebben met de nieuwe ochtendshow op Radio 538. Want die uren radio maken in de ochtend, is het allermooiste wat ik ooit heb gedaan. Het was een jongensdroom die uitkwam en door de jaren heen is het alleen maar nog mooier geworden.”

Henk Blok is al jaren nieuwslezer bij de 538 Ochtendshow. In 2003 begon Henk met nieuws lezen bij Evers Staat Op. Sinds 2019 maakt hij onderdeel uit van het vaste team van De 538 Ochtendshow met Frank Dane. Henk Blok neemt onbetaald verlof op en blijft tijdens zijn sabbatical in dienst van Talpa Network. De vervanger van Henk Blok wordt morgen bekendgemaakt.

Frank Dane: „Ik ben Henk zo ontzettend dankbaar voor de anderhalf jaar dat wij samen de ochtendshow hebben gedaan. Er is niks fijner dan Henk die met zijn warme stem vertelt wat het nieuws van de ochtend is. Ik ga dat samen met de rest van Nederland heel erg missen. Maar de gezondheid van Henk is natuurlijk het belangrijkst en ik wens hem de allermooiste sabbatical, want dat heeft hij na 17 jaar meer dan verdiend.”