Sting staat deze zomer in Stadspark Groningen

Niet alleen Sting is op 22 juni van de partij op Stadspark Live. Ook Anouk, Ronnie Flex & Deuxperience, Tom Odell, The Specials en Daniël Lohues klimmen in Groningen op het podium.

Stadspark Live moet jaarlijks plaats gaan vinden. Naast het muziekprogramma beloven MOJO en Groningen „een spannende randprogrammering en heerlijk festivalfood.” Met het nieuwe evenement klinkt er na jaren weer muziek van een internationale act in het Groninger park. In het verleden waren onder anderen The Rolling Stones en Tina Turner op deze bijzondere openluchtlocatie te zien.