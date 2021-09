Herman van Veen (76): ’Ik kan niet ineens stoppen’

Premium Cultuur

’Beneden de rivieren’: dialoog met een dooie vader

Zomaar ineens omgevallen, met zijn hoofd tegen een Opel Kadett. Hij had zich zijn eigen dood toch wel iets anders voorgesteld. En waarom moet hij tot in de eeuwigheid ronddwalen in dat groene pak? Hij had veel liever zijn blauwe aangehad in zijn kist.