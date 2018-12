Strikt Prive

Stel dat Privé elk jaar de persoon uit de showbizz zou kiezen, dan was de keuze over 2018 snel gemaakt, en staat hij deze week inderdaad op onze cover.

ANDRÉ HAZES heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een van de grootste sterren van ons land, hij is een rasentertainer geworden die op eigen naam Ahoy uitverkoopt en daar met schijnbaar gemak net zo’n feest weet te bouwen als zijn vader op die plek deed.

Ik herinner me hoe hij tijdens de unieke herdenkingsbijeenkomst voor senior als tienjarige al die tot de laatste stoel bezette ArenA toesprak. Het waren, in die beladen omgeving en omstandigheden, zijn eerste voetstappen in de showbizz en uit de schaduw van zijn vader. Collega EDWIN BREDIUS had voor deze kerst-editie een uitgebreid interview met ónze Showbizzman Van Het Jaar, van wie we in 2019 nog heel veel gaan horen: misschien zelfs een JAWOORD…

Ik wens u en de uwen een prachtige kerst met veel liefde, warmte en gezelligheid.