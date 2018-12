André Hazes lacht om ophef nieuwe look

De zanger was op Instagram te zien met een nieuw uiterlijk. Althans, een nieuwe bril. Maar die zorgde voor aardig was ophef. In plaats van in te gaan op de inhoud van zijn berichten, is vooral de goudkleurige bril op zijn neus onderwerp van gesprek voor zijn volgers. De zanger wordt zowel geprezen als belachelijk gemaakt, wat ook weer voor discussies onderling zorgt.

André ziet er de humor wel van in: „Haha, wat een dingetje als dit teweeg kan brengen”, schrijft hij bij een foto van het montuurtje. „Mooi man. Ik heb gewoon graag iets op mijn hoofd, geeft me een goed en soort veilig gevoel, en om altijd met een zonnebril te lopen lijkt me geen goed plan. Ik zal morgen goedkeuring vragen over mijn kleding voordat ik de straat op ga!”, grapt hij.