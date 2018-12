Roy Donders knijpt er tussenuit

2018 was een waar rampjaar voor Roy Donders. Hij moest afscheid nemen van zijn opa, zijn vriend liet hem in de steek, was slachtoffer van diverse inbraken en als klap op de vuurpijl liet hij zich eerder deze maand failliet verklaren. Hoog tijd dus om toch nog een leuke draai aan deze ellendige maanden te geven.

„Zo we zijn weer lekker in Torremolinos”, vertelt Roy in een video op Instagram terwijl hij in zijn zwembroek aan zee staat. „Kijk eens wat een weertje in december. Is genieten!” Hij laat weten er even een paar dagen tussenuit te zijn om bij te komen.